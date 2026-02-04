　4日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比520円安の5万4100円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万4720.66円に対しては620.66円安。出来高は1万3926枚だった。

　TOPIX先物期近は3642.5ポイントと前日比3ポイント安、TOPIX現物終値比3.34ポイント安だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 54100　　　　　-520　　　 13926
日経225mini 　　　　　　 54090　　　　　-530　　　260593
TOPIX先物 　　　　　　　3642.5　　　　　　-3　　　 21049
JPX日経400先物　　　　　 32850　　　　　 -70　　　　 990
グロース指数先物　　　　　 700　　　　　　-1　　　　 914
東証REIT指数先物　　売買不成立

