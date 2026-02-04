日経225先物：4日夜間取引終値＝520円安、5万4100円
4日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比520円安の5万4100円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万4720.66円に対しては620.66円安。出来高は1万3926枚だった。
TOPIX先物期近は3642.5ポイントと前日比3ポイント安、TOPIX現物終値比3.34ポイント安だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 54100 -520 13926
日経225mini 54090 -530 260593
TOPIX先物 3642.5 -3 21049
JPX日経400先物 32850 -70 990
グロース指数先物 700 -1 914
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3642.5ポイントと前日比3ポイント安、TOPIX現物終値比3.34ポイント安だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 54100 -520 13926
日経225mini 54090 -530 260593
TOPIX先物 3642.5 -3 21049
JPX日経400先物 32850 -70 990
グロース指数先物 700 -1 914
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース