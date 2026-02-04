侍ジャパンにとっての“脅威”が日本ハムキャンプで躍動した。今キャンプ初のライブBP（実戦形式の打撃練習）にWBC台湾代表の古林睿煬（グーリン・ルェヤン）と孫易磊（スン・イーレイ）が登板。ともに力強い速球を投げ込み、抜群の仕上がりを見せた。

万波、水谷、西川を相手に古林睿煬は20球で最速153キロを計測し、安打性は0本。孫易磊は22球で最速152キロで、1安打2四死球だった。この時期としては十分な投球内容で、古林睿煬は「ストレートをしっかり投げ込むことがテーマの一つだったので、全体的にスピードも含め、しっかり投げ込めた」と手応えを口にした。

WBCでは1次ラウンドで、侍ジャパンの初戦となる3月6日の対戦相手。24年プレミア12決勝で敗れた侍ジャパンにとっては、リベンジマッチとなる。2人とも今月中旬に台湾代表に合流し、本大会へ備える。起用法は代表チーム合流後に決まる。昨年はNPBで7試合に登板し1完封含む2勝2敗、防御率3・62という古林睿煬の経験値は台湾代表には大きな武器となる。

先発での起用が有力視される古林睿煬は日本戦の登板に「チームスポーツなので、自分一人がどうこうよりチーム全員で勝つことが大切」と話す一方「それでも日本に投げたいか」の質問に「そこはもちろん。誰が投げてもというところで」と力を込め、孫易磊は日本戦に登板する機会があれば「その時の自分のベストのボールを投げたい」と言った。

古林睿煬にとって過去のWBCで最も印象に残るのは、13年の第2ラウンドの日本―台湾戦。台湾1点リードの9回2死一塁から鳥谷が決めた二盗だという。「それで負けたけど、そこ（の印象）が大きい」。直後に起死回生の同点打を放ったのが現在の侍ジャパン・井端監督だった。

節分のこの日。そろって豆まきで鬼を退治した。1カ月後、2人が退治するのは…。（秋村 誠人）