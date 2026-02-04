菊池風磨ら“予備自ヒーロー”、次々と合体 『こちら予備自衛英雄補?!』第5話あらすじ
8人組グループ・timeleszの菊池風磨が主演を務める、中京テレビ・日本テレビ系水曜プラチナイト『こちら予備自衛英雄補?!』（毎週水曜 深0：24※第5話は深0：34）の第5話が、きょう4日深夜に放送される。それに先立って、場面写真とあらすじが公開された。
【場面カット】どんな状況に…!?呆然とした表情を浮かべる菊池風磨
加藤浩次が原作・脚本・監督を手掛ける今作は、“クセだらけの能力”を持ったフリーター・ナガレ（菊池）ら7人が、防衛省に秘密裏に呼び出される。どん底7人がコンプレックスで地球を救う、全く新しいヒーロードラマとなる。
ユタニ（後藤剛範）が「融合転生」の能力を使ってチュータ（森永悠希）と合体。ユタニとチュータを足して2で割ったような男が現れ、ナガレ（菊池）たちはあ然とする。どうにかして元に戻そうと奔走するも、合体が解けるとチュータは茫然自失の状態になる。
翌日、ユタニは融合転生の能力が覚醒した高校時代やその後の苦悩を告白する。「で、次は誰が自分と合体しますか？」というユタニのかけ声が引き金となり、予備自メンバーが次々にユタニと合体する。
すると、とあるメンバーが融合転生した姿に一同は驚がくする。その頃、脱獄した死刑囚・シロタ（奥野瑛太）は会社員を襲ってスーツを奪い、防衛省へ向かう。受付女性を人質に第6会議室に入り込んで来る。死刑囚・シロタの目的は。
