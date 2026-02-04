ソフトバンクのドラフト2位ルーキー、稲川竜汰投手（21＝九州共立大）が3日、今春キャンプ初のブルペン入りで34球を投げた。直球、カーブ、スライダー、スプリットの全球種を投げ、直球は最速150キロをマーク。「大勢の人に見られていたけど、緊張はなかった。縦スピンのいい直球を見せられたかな。カーブも自信がある」と上々の感触を振り返った。

高校（折尾愛真）と大学時代は福岡県で過ごしたが、山口県周南市出身だ。広島で“炎のストッパー”と称され、93年に32歳の若さで亡くなった津田恒実さんと同郷。幼少期には同市にある「津田恒実メモリアルスタジアム」によく足を運んだという。「弱気は最大の敵ですよね。知っています」

B組ながらこの日はA組のブルペンで投げて、首脳陣のチェックを受けながら度胸満点に腕を振った。小久保監督は「体つきもいいし、直球の出力も出ていましたね。上から投げ下ろすタイプ」と高く評価。若田部投手コーチは「球が重たそうだった」とパワーを感じ取っていた。

10日から始まる第3クールからB組の3投手がA組に昇格する予定で、剛球でアピールに成功した。「とにかく1軍の舞台で投げたい。チームが必要とするポジションなら僕はどこでもいい」。魂の投球で開幕1軍への道を切り開いていく。 （井上 満夫）