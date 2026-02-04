日本バスケットボール協会(JBA)は3日、桶谷大氏の男子日本代表チームの新ヘッドコーチ就任を発表しました。

2月に開催されるFIBAバスケットボールワールドカップ2027アジア地区予選WINDOW2から指揮を執り、既にヘッドコーチを務める琉球ゴールデンキングスとの兼任になります。

桶谷氏は、2021年からB1の琉球ゴールデンキングスのヘッドコーチとしてチームの指揮を執り、22-23シーズンにBリーグ優勝。25年には天皇杯優勝に導きました。

協会は前日の2日にトム・ホーバス氏との契約が終了したことを発表。ホーバス氏は、2021年東京オリンピックでは女子代表を日本バスケットボール史上初の銀メダル獲得に導き、オリンピック後は男子のヘッドコーチに就任しました。2023年のFIBAワールドカップでは、48年ぶりの自力でのオリンピック出場獲得し、翌年パリオリンピックでは予選敗退。その後、指揮を執っていましたが、協会は「今後の代表強化に関しての方向性の相違によるもので、個人の責に帰すものでは無く、JBAとしての今後の方針に沿って総合的に判断し、契約終了の決定に至りました」と説明していました。

またアシスタントコーチとして、シーホース三河ヘッドコーチのライアン・リッチマン氏やデンバー・ナゲッツ傘下Gリーグで指導する吉本泰輔氏の就任をあわせて発表。協会の発表を通じて、桶谷ヘッドコーチとJBA会長の島田慎二氏がコメントしています。

▽桶谷新ヘッドコーチ

日本の皆さん、そしてバスケファンの皆さん。いつもご声援ありがとうございます。この度、日本代表の指揮をとることになりました、桶谷です。これまで先人が築いてくれた土台を踏襲しながら、日本代表が常に世界の第一線の国々と肩を並べられるようなチームを創りを、選手、スタッフとともに成し遂げたいと思っています。皆さんと一緒に戦い、共に勝つ瞬間を共有できるように尽力します。これからも日本代表へのご声援、よろしくお願いいたします。

▽島田慎二会長この度、桶谷大氏を男子日本代表チームの新ヘッドコーチとして迎えられたことを大変嬉しく思います。桶谷ヘッドコーチがBリーグで築き上げた輝かしい実績は、我々をさらなる高みへと導いてくれると期待しています。桶谷ヘッドコーチの下、素晴らしいコーチングスタッフやチームスタッフが結束し、日本代表の選手と共に最強のチームと最高の一体感で、ロサンゼルスオリンピックで勝利することを目指します。その目標に向かって日々成長し進化していくことを、とても楽しみにしています。