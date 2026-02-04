「有力馬次走報」（３日）

有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。

◇ ◇

◆秋華賞で１番人気ながら１６着に敗れたカムニャック（牝４歳、栗東・友道）は阪神牝馬Ｓ（４月１１日・阪神、芝１６００メートル）へ向かう。鞍上は川田を予定。僚馬で鳴尾記念４着のグランヴィノス（牡６歳）は金鯱賞（３月１５日・中京、芝２０００メートル）を視野に入れる。

◆プロキオンＳ２着のサンデーファンデー（牡６歳、栗東・東田）はマーチＳ（３月２９日・中山、ダート１８００メートル）へ。エルムＳ１４着のマテンロウスカイ（騸７歳、栗東・松永幹）も同レースへ向かう。

◆シルクロードＳを制したフィオライア（牝５歳、栗東・西園正）は、引き続き太宰とのコンビでオーシャンＳ（２８日・中山、芝１２００メートル）へ。僚馬で１２着ビッグシーザー（牡６歳）も同レースへ。鞍上は北村友。５着ヤブサメ（牡５歳、栗東・石橋）は放牧へ。８着エーティーマクフィ（牡７歳、栗東・武英）は高松宮記念（３月２９日・中京、芝１２００メートル）へ直行する。

◆万葉Ｓ３着のブレイヴロッカー（騸６歳、栗東・本田）は荻野極とのコンビでダイヤモンドＳ（２１日・東京、芝３４００メートル）へ。僚馬で尾頭橋Ｓを勝利しオープン入りしたメイショウズイウン（牡４歳）は総武Ｓ（３月８日・中山、ダート１８００メートル）へ。