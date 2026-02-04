高嶋ちさ子の姉・未知子さん、モデルデビュー 就労支援施設で手作り販売しているぬいぐるみを使ったオリジナルグッズ
ヴァイオリニスト・高嶋ちさ子のファミリー（未知子さん、弘之さん、太郎さん）が、きょう4日放送の日本テレビ系『1周回って知らない話SP』（後7：00）にVTR出演する。
【番組カット】家族が集結！長男の会社を訪問するファミリー
今回は、ちさ子の姉・未知子さんに新たなニュースが寄せられる。始まりは2年前、人気セレクトショップ・BEAMS全面協力のもと、未知子さんプロデュースの服などを商品化するプロジェクトがスタート。未知子さんが働く就労支援施設で手作り販売しているぬいぐるみ・らぶらびを使ったオリジナルグッズを制作し、ちさ子のコンサートで販売すると、売り切れ続出の大好評。すぐに第2弾制作に向けて動き出した。
今回は、サンプル品が完成したと聞いて、未知子さんがBEAMS本社へ。自由奔放な父・弘之さんと、毒舌の太郎さんも同行。普段はちさ子が間に入ることでなんとかまとまってきた高嶋家。ちさ子不在で何やら波乱の予感がする。
前回の打ち合わせでは、BEAMSチームが提案したデザインを未知子さんがことごとく却下。事前のプランがひっくり返る想定外の事態に。そんな未知子さんのこだわりが詰まった第2弾商品は、一体どんな仕上がりになっているのか。期待に胸を膨らませる未知子さんの前に、BEAMSチームが制作したパーカー、Tシャツ、ボーダーシャツが並ぶと、弘之さんと太郎さんは「素晴らしい」「言った通りになってる」と大絶賛。果たして未知子さんの反応は。
そして、デザインとは別にもうひとつ未知子さんには気になることがあった。2年前の第１弾完成の時、商品のタグにちさ子の名前が入っていることに「なんで私の名前が入ってないの？」と不満を漏らした未知子さん。それ以来、打ち合わせの度に「私の名前を入れてください」と念を押していた。
さらに、前回の打ち合わせでBEAMSチームから未知子さんへモデルオファーをしていた。「作った洋服を未知子さんに着てもらって撮影をしたい」というBEAMSチームの申し出を、未知子さんは拒否していた。しかし、どうしても着せたいBEAMSチームと、どうしても着たくない未知子さん。押し問答の末に、ついに未知子さんがモデルデビュー。未知子さんの感性が爆発し、驚きの展開を迎える。
