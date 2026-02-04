「ＰＯＧ３歳馬特選情報」（３日）

ＰＯＧファン必見！取れたての若駒情報を集めました。未来のＧ１馬たちの今後を要チェック！

〈栗東〉シンザン記念１３着のクールデイトナ（牡、宮地）は、チャーチルダウンズＣ（４月４日・阪神、芝１６００メートル）からＮＨＫマイルＣ（５月１０日・東京、芝１６００メートル）を予定。僚馬で万両賞２着のメイクワンズデイ（牡）はファルコンＳ（３月２１日・中京、芝１４００メートル）へ。クロッカスＳ４着のアスミル（牡、本田）はマーガレットＳ（２８日・阪神、芝１２００メートル）へ向かう。

〈美浦〉クロッカスＳ３着のフクチャンショウ（牡、加藤征）はファルコンＳか、ニュージーランドＴ（４月１１日・中山、芝１６００メートル）を予定。僚馬で兵庫ジュニアＧＰ３着の実績があるラッキーキッド（牡）はヒヤシンスＳ（２２日・東京、ダート１６００メートル）へ。１月３１日の東京で未勝利戦を勝ったリアライズリバティ（牝、池上）は桜花賞トライアルを視野に。フェアリーＳ３着のレオアジャイル（牝、杉浦）は２８日の中山６Ｒ・１勝クラス（牝芝１８００メートル）を予定している。