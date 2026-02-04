『新婚さんいらっしゃい！』放送55周年の記念ビジュアル公開 合言葉は「全ての愛にエールを！GOGO新婚さん」
お笑い芸人・藤井隆、タレント・井上咲楽が司会を務める、ABCテレビ・テレビ朝日系『新婚さんいらっしゃい！』（毎週日曜 後0：55）はこのほど、放送から55周年を迎えるのを受けて記念ビジュアルを公開した。
『新婚さん』“金婚さん”、10DK一軒家で2人暮らし 食事以外別行動→円満の秘けつ
1971年の放送開始から今年55周年を迎える。これまでに迎えた新婚さんは5000組以上を数える。この大きな節目を記念し、これまでの歩みへの感謝と、全国の新婚さんへの力強いエールを込めた「55周年記念ビジュアル」を制作した。このビジュアルの展開を皮切りに、視聴者への感謝を込めた特別企画を続々と実施予定。
昭和、平成、令和と時代が移り変わる中で、家族の形や価値観も多様に変化してきた。しかし、いつの時代も番組の主役は、最高にチャーミングでユニークな「新婚さん」たち。十人十色の愛の形、多様な幸せに寄り添い、全肯定で応援したいという想いを、「全ての愛にエールを！GOGO新婚さん」というキャッチコピーに込めた。
■55周年コンセプトメッセージ（ボディコピー）
1971年の放送開始から積み上げてきた出会いは5000組を超えました。
椅子から転げ落ちるほど笑ったあの日も、胸が熱くなったあの一言もそのすべてが真っ直ぐな「愛」の記録です。
夫婦の数だけのろけ話があっていい。失敗談があっていい。
山あり谷あり、爆笑あり
昭和・平成・令和どの時代も最高にユニークな新婚さんたちが主役でした。
日本中をもっと明るくもっとにぎやかに。
GOGO新婚さん
愛と幸せの特等席で、お待ちしています。
