「東京新聞杯・Ｇ３」（８日、東京）

トロヴァトーレは昨年４月のダービー卿ＣＴで重賞初制覇。その後は、安田記念１７着、ダート２戦を経て、年明けの京都金杯へ。後方待機から直線では外を鋭く伸びて４着。メンバー最速の上がり３Ｆ３３秒２の末脚を繰り出して勝ち馬に０秒２差まで迫った。鹿戸師は「ハンデが重くて（トップハンデの５８・５キロ）行き脚が鈍かったけど、いい脚を使って最後まで伸びていた」と評価する。

前走後はＮＦ天栄に短期放牧へ。先月２２日に帰厩し、順調に調整が続けられてきた。２８日の１週前追い切りは美浦Ｗでサトノラポール（４歳１勝クラス）と併せて、５Ｆ６７秒８−３８秒３−１１秒９（強め）をマーク。半馬身遅れたものの「多少モタモタしたけど、いつも通り。今週には整うでしょう」とトレーナーは順調な調整過程をアピールする。前走はキャリア最高体重の５１０キロだったが、太りやすい体質を考慮してプール調教も併用しており、冬場とはいえ太めを心配する必要はないだろう。

２走前のペルセウスＳでは３着とダート適性を感じさせていたが、鹿戸師は「折り合いひとつ。折り合いさえつけば、ダートも芝も大丈夫」と好走のカギは折り合いと強調する。「東京のマイル戦は向くと思うし、前に馬を置いて壁をつくれば力を出せると思う。乗り慣れたルメールさんだから大丈夫でしょう」と名手の手腕に託す構えだ。