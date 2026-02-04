衆院選の立候補者を対象にした読売新聞のアンケート調査では、与野党の各党首への好感度について、０〜１０の数字（０が反感、１０が好感）で回答してもらった。

平均値が最も高かったのは高市首相（自民党総裁）で５・６だった。

首相に対しては、自民内の平均が９・７、連立を組む日本維新の会で８・６といずれも高かった。これに加え、国民民主党６・０、参政党も５・５と、政策面で首相と比較的距離が近いとみられる野党でも高く、平均値を押し上げた。

昨年の参院選で当時の石破首相（自民総裁）は３・６と低めだっただけに、首相交代による政策転換などが好感を持って受け止められている模様だ。

２位は国民民主の玉木代表で４・９だった。連立を模索する自民や、新党結成時に玉木氏に参加を呼びかけた中道改革連合からの好感度が高かった。

中道改革の野田共同代表は４・２で５位だった。党内で９・５と高かったものの、党外からは好感が集まらず、特に共産党は反感寄りだった。野党第１党の党首としては求心力が高まっていない状況だ。

３位はチームみらいの安野党首で４・８、次いで維新の吉村代表の４・３だった。