「ゴチ」新メンバー・倉科カナ、制服姿をお披露目「1年間通して1位になれるように頑張ります」
俳優の倉科カナが、あす5日放送の日本テレビ系『ぐるぐるナインティナイン』（後7：00〜後9：00）内「ゴチになります！27」に出演し、制服姿をお披露目する。
【写真】ゴチに新加入した倉科カナ
1月15日放送回で新メンバー加入が発表された倉科。第2戦となる5日放送回では、制服姿で登場する。倉科は、濃紺のブレザー＆プリーツスカート、爽やかなブルーのシャツ、クラシカルなレジメンタルタイという制服姿を披露する。
さらに、新メンバーとしてどんな戦いを見せていくのか、今の思いとこれからの意気込みのコメントも寄せられた。
【コメント】
――1月15日のゴチ新メンバー発表後、周りの反応はいかがでしたか。
1回戦目にゲストでご出演されていた北村一輝さんから、改めて「まさか会えると思っていなかった。1年間ゴチ頑張ってね！」という応援のご連絡をいただきました。また反響も大きく、歩いているだけでも「ゴチに出るんでしょ、頑張ってね！」「負けないでね！」という応援の声をたくさんいただき、「負けるわけにはいかないな」という思いが強くなりました。
――初めて新メンバーになると聞いたときの気持ちは。
「本当に私にオファーが来ているんですか!?」と信じられない思いが強かったです。普段バラエティー番組には、番組の宣伝として役を背負って出演させていただくことが多かったのですが、今回は倉科カナ本人をもっとたくさんの方に知ってもらえる機会だと思い、引き受けさせていただきました。
――これまでの「ゴチになります！」の印象は。
とても温かいイメージがあります。これまで先輩の俳優さんをはじめ、さまざまな方が出演していて、ジャンルを超えた温かい絆でつながっている印象があります。バラエティーは不慣れですが、ゴチの温かい雰囲気であれば、のびのびできるかもしれないと思いました。
――このメンバーには負けたくない！という「ライバル」はいますか。
これがいないんですよね（笑）。「ゴチ」というのは不思議な番組で、勝負事なんですが誰が負けても嫌だなって感じます。でも、強いて言うならやっぱり同期という共通点のある佐野さんには負けたくないかな。
――そんな同期の佐野勇斗さんは、先日の取材で倉科さんを「ライバル」「いつか倉科さんにゴチになれるように頑張りたい」と答えていました。
なんで私がライバルなんですか。「いつかゴチになれるように頑張りたい」か。私は眼中にないです（笑）。みんながライバルになるので、誰かにゴチになりたいとかはないですが、1年間通して1位になれるように頑張ります。ごめんね、佐野くん！
――ご自身の制服姿をご覧になっていかがですか。
制服を久々に着たので新鮮です！ブリティッシュ系で攻めてみました。かわいいけどかっこいい、クラシカルでメンズライクな制服を目指しました。
――「ゴチ」では毎回高級グルメを食べることになりますが、食リポに自信はありますか。
自信はあまりないですね（笑）。食べながら味を伝えつつ、値段を予想しないといけないという緊張感がすごいので。少しでも視聴者の皆さんに伝わるように、頑張りたいと思います。
――最後に、新メンバーとしての意気込み、視聴者へのメッセージをお願いします。
自分が見ていた「ゴチ」に出られるとは思っていなかったので、まずは私自身が楽しみつつ、視聴者の皆さんにも楽しんでいただけたらと思います。バラエティーのレギュラーはあまり経験がないので、1年間「ゴチ」を通して、私がどのようなキャラに変わっていくのかも注目していただけたらうれしいです。素の姿が垣間見える瞬間があると思いますが、皆さんが嫌いにならずに楽しんでいただけるように頑張ります！
