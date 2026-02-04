「きさらぎ賞・Ｇ３」（８日、京都）

数々の名馬を輩出してきた出世レースに、今年も可能性を秘めた素質馬たちが集結した。プロキオンＳを制し、今年のスタートダッシュを決めた四位厩舎からは未勝利戦を勝ち上がったストームゲイルが参戦。同馬を担当するのは、トレセンに入り１年目で奮闘中の原田璃空（りく）助手。レースでコンビを組む吉村誠之助騎手（２０）＝栗東・清水久＝とは競馬学校でともに騎手を目指していた。同期の絆を武器に重賞初制覇を狙う。

未勝利戦Ｖから若駒の登竜門へ挑むストームゲイル。デビュー初戦から担当しているのは、トレセン１年生のルーキー原田助手だ。弱冠２０歳。レースで手綱を取る吉村とは騎手を目指し、競馬学校に通っていた時の同級生でもある。

１年目の新規調教助手が身につけるオレンジ色と黒の染め分けのヘルメットをかぶり、馬にまたがっている姿が目を引く原田助手。自身の担当馬とともに挑む初めての重賞参戦となるが、「これまでの経験がないので、重賞への物差しがなく難しいですね。勉強させてもらっています」と未知の挑戦に奮闘する日々だ。

それでも、「“今、どう思っているのかな”と、しっかり馬の表情を見るようにしています。馬に乗っている時も、下にいる時も話しかけています。もちろん一方的にはなりますけどね（笑）」と優しく愛馬の顔をなでる同助手。「馬が好きですから」とはにかむ姿から愛情深さ、そして誠実な思いがひしひしと伝わってきた。四位師も「礼儀正しいし、馬乗りもしっかりしているよ」と、その真摯（しんし）な姿勢に太鼓判を押していた。

相棒は昨年１０月のデビューから４着→２着→１着と着実にレベルアップし、試金石の舞台へ。「一戦一戦、成長してくれています。瞬発力があるタイプじゃないと思っていたけど、１週前追いではしまいもしっかり動けていた」とうなずく同助手。「操作性が高く、どこでも競馬ができます。初めての重賞になりますが楽しみです」とフレッシュな笑みを浮かべた。

ストームゲイルの馬名の意味は“嵐の疾風”。同期コンビで新しい風を吹かせてみせる。