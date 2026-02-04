小山慶一郎、“全席神席”ソロイベントに1万人動員 ファンから驚きの声「どこでもゼロ距離」「膝タッチ」
3人組グループ・NEWSの小山慶一郎が企画・プロデュースを手がけ、大阪・東京で開催されたイベント『CHOI 集会 〜MY LIFE, MY CHOICE〜』が3日、千秋楽を迎えた。ステージ装飾、衣装、セットリスト、構成、フォトセッションブースデザインまで小山自身が企画・演出を担当。1月21日に芸能生活25周年を迎えた小山が掲げたテーマは「あの頃に戻ろう。」。歌あり、トークあり、そしてファンとの“ゼロ距離”という前代未聞の近さと、25周年ならではのセットリスト、ファンとの強い絆を感じさせる演出で、各公演とも大きな盛り上がりをみせた。
【写真】1万人の前で…キラキラ笑顔を見せる小山慶一郎
ジュニア時代の楽曲で幕開け、“今”を全力パフォーマンス。オープニングでは、「Believe Your Smile」（V6）、「雨のMelody」（KinKi Kids）など、小山が10代のジュニア時代にバックダンサーとして踊っていた楽曲を、現在のジュニア6人がバックを務める形で披露。41歳となった小山がセンターに立ち、当時を彷彿とさせるダンスと歌で魅了した。さらに「REAL DX」（タッキー＆翼）、「恋のABO」（NEWS）なども披露され、オープニングから会場の熱気は最高潮に達した。
イベントのサブテーマは「平成」。「天体観測」（BUMP OF CHICKEN）、「サウダージ」（ポルノグラフティ）、「Trauma」（浜崎あゆみ）、「LOVE マシーン」（モーニング娘。）、「恋愛レボリューション21」（モーニング娘。）、「BOY MEETS GIRL」（TRF）、「シーソーゲーム」（Mr.Children）、「YAH YAH YAH」（CHAGE and ASKA）といった、平成を彩った名曲が並ぶ“平成メドレー”では、会場のLEDに歌詞が表示され、まるで巨大カラオケボックスのような空間に。観客が一体となって歌い、踊る場面も見られた。
オフィシャルグッズとして展開された、平成の流行を象徴するハイビスカス柄をモチーフにしたペンライトやタオルも会場を彩り、一体感をさらに高めた。
さらに「CHOI集会」名物企画となった客席の練り歩きは、今回さらにスケールアップ。小山とジュニアたちが全座席の通路をくまなく練り歩く「全席ゼロ距離」が実現した。あまりの近さに「ほんと全席神席！どこでもゼロ距離」「膝タッチしてしまってパニック状態」「絶対の信頼関係で成り立つゼロ距離」など、SNSでは驚きと喜びの声があふれた。ファンとの絆を何よりも大切にする小山ならではのこの演出は、「全席神席」とも称され、イベントの象徴的なシーンのひとつとなった。
トークコーナーでは、写真とともに小山の25年の歩みを振り返る企画を実施。デビュー前の写真から、デビュー当時のコンサート写真、プライベートショット、25年前の雑誌の切り抜きまで、今では“恥ずかしい”秘蔵写真も次々とスクリーンに映し出され、会場は笑いと懐かしさに包まれた。
さらに、同期の宮田俊哉、横尾渉、二階堂高嗣からのサプライズメッセージVTRも上映され、「同期会やりましょうよ」との提案が。VTR後は、NEWSデビュー前に活動していたユニット「K.K.Kity」時代の楽曲「千年のLove Song」が披露され、目に涙を浮かべるファンの姿も見られた。
後半は名曲とソロ楽曲でクライマックスへ。「Starry」「Beautiful Rain」「銀座ラプソディ」といったソロ楽曲が続き、終盤に「感謝カンゲキ雨嵐」（嵐）、「フラワー」（KinKi Kids）を披露。そしてラストは、ファンとの大合唱となった「CHOIYAMA」で締めくくられ、会場全体がひとつとなり、熱狂の渦の中でイベントは幕を閉じた。
東京公演の千秋楽ではサプライズとして、楽曲「CHOIYAMA」に続く第2弾楽曲「Play Back」の情報が解禁された。「Play Back」は、小山のソロプロジェクト初となる映像商品で、MV・MVメイキング映像・CHOI集会（5月）メイキング映像などを収録したBlu-ray／DVDとして、きょう午前11時より申込受付がスタートする。
