すっきりなのにシャレ見え♡【40・50代】が似合う「こなれ短めボブ」

毎日のヘアスタイルを“無理なくおしゃれ”に楽しみたい！ そんな大人女性に寄り添ってくれそうなのが「こなれ短めボブ」です。首まわりがすっきり見え、自然体でありながら洗練された印象になるのがポイント。大人の余裕を演出できそうな「こなれ短めボブ」をチェックしてみて。

ナチュラルな動きをプラス

@kitadani_koujiroさんが「動きのあるプチウルフも人気です」とコメントしているヘアスタイル。短めボブに程よいレイヤーを入れることで、軽やかな動きがプラスされています。髪のクセを活かしてスタイリングできるので、朝の時短になりそうです。

軽やかなパツっとボブ

あごのラインでパツっと揃えた短めボブ。@amimotokiさんは「カジュアルモードな雰囲気で丸くないすっきりシルエット」とコメントしていて、すっきりとしたシルエットが洗練された雰囲気を与えてくれそう。重くなりすぎない軽やかな質感が魅力です。

ニュアンス感のあるフレンチボブ

こちらのヘアスタイルは、あごラインの短めボブにパーマをプラスして柔らかな雰囲気に。パーマによって毛先に動きが出ることで、ラフなニュアンス感を演出できそうです。スタイリングが簡単なので、忙しい大人女性のライフスタイルにもフィットしそう。

すっきりコンパクトなミニボブ

こちらは、コンパクトなシルエットの短めボブ。首まわりがすっきり見えて洗練された雰囲気です。毛先がやや内に収まるようにカットされていて、広がりにくく扱いやすいのが嬉しいポイント。すっきりとしたフォルムが全身をバランスよく見せてくれそうです。

writer：Nakazono Sayuri