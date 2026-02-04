インタビュー場面に反響

米プロバスケットボール（NBA）のブルズと2ウェイ契約を結ぶ河村勇輝は、1月31日（日本時間2月1日）の敵地ヒート戦で今季初出場。翌日の同カードでもコートに立ち、持ち前のテクニックとスピードで沸かせた。試合後インタビューでは、以前からさらに成長した姿が映り「本当に尊敬する」「すごい」とファンから熱い視線が注がれている。

注目を浴びたのは、米イリノイ州地元放送局「シカゴ・スポーツ・ネットワーク」の公式Xが公開した試合後のインタビュー動画だ。マイクを向けられた河村はすらすらと流暢な英語で回答。今季デビュー戦でチームの勝利に貢献したことに喜びを語り、清々しい表情で試合を振り返った。

インタビュー場面に日本ファンから反響が続々。コート上のプレーのみならず、語学力にも「河村くん英語すごいなぁ」「本当に尊敬する」「以前聞いた時より流暢」「河村くん英語もかなり上達してる気がする！」「英語が上達しすぎていてヤバいわ」「あらためて超絶リスペクト！」と賛辞が相次いでいた。

河村は昨季、グリズリーズと2ウェイ契約を結び、日本人4人目のNBAデビューを果たした。サマーリーグで躍動し、昨年7月にブルズと2ウェイ契約を結んだが、右足の不調もあり、開幕前の10月17日（同18日）に契約解除。それでも故障が癒え今年1月6日（同7日）に再び2ウェイ契約が結ばれた。



