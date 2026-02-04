日本テレビ系「ぐるぐるナインティナイン」（木曜・後８時）の人気コーナー「ゴチになります！２７」の新メンバーとなった女優・倉科カナ（３８）が、ゴチレース内で着用する制服姿を初披露した。

５日午後７時放送の２時間スペシャルから着用する制服は、ミニ丈スカートに、濃紺ブレザーとネクタイを合わせる“甘辛”スタイル。「制服を久々に着たので新鮮です！ブリティッシュ系で攻めてみました。かわいいけどかっこいい、クラシカルでメンズライクな制服を目指しました」とナチュラルな着こなしで視聴者を魅了しそうだ。

１月１５日放送回で、「Ｍ！ＬＫ」で俳優の佐野勇斗（２７）とともに新メンバーとしてお披露目。“同期”の佐野からライバル指名されたが、「私は眼中にないです！（笑）みんながライバルになるので、１年間通して１位になれるように頑張ります。ごめんね、佐野くん！」と大人の余裕を見せる。

バラエティー番組は「不慣れ」としながらも、「『ゴチ』を通して私がどのようなキャラに変わっていくのかも注目していただけたら。素の姿が垣間見える瞬間があると思いますが、皆さんが嫌いにならずに楽しんでいただけるように頑張ります！」と力を込めた。