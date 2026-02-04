衆院選は８日に投開票が行われる。東京７区から立候補した自民党の丸川珠代元五輪相（５５）は、前回２０２４年の衆院選で「裏金議員」のイメージから大逆風を受けて大敗。２年の浪人時代を経て出馬した今回は一転、高市早苗首相（６４）人気による追い風を受けている。前回の選挙で丸川氏に３万票差をつけて大勝した中道改革連合の松尾明弘氏（５１）は今回の逆風を認めつつ、票の流出食い止めを図る。

３日にＪＲ恵比寿駅前で行われた演説。丸川氏は「高市早苗総理を全力で応援する、支える思いで立候補させていただきました」と高市氏を全面に押し出した主張を展開した。これまでの演説でも、必ず高市首相と片山さつき財務相（６６）の名前を繰り返しアピール。裏金問題への言及はほぼなく、「高市総理が税収の壁を１７８万円まで引き上げてくださった。どの政党が政権を取るかではなく、誰が総理大臣になるかが大事」と声高に訴えた。

元テレビ朝日アナウンサーで閣僚経験者。０７年の参院選初当選から当選３回を数え、抜群の知名度を誇る。だが、衆院にくら替えして臨んだ前回選挙では、裏金事件で戒告処分を受けた影響で、当時立憲民主党だった松尾氏に大差で惨敗。「お助けください」と懇願する演説と、開票０秒でテレビで落選確実が報じられて涙した姿は自民逆風の象徴になった。

あれから２年。今回の選挙戦は一転して“サナエストーム”の追い風を享受している。共同通信の調査によると中盤の情勢は「丸川氏を松尾氏が猛追する」状態。この日取材に応じた丸川氏は「財務省の壁を乗り越えられる確信がある。社会保険料負担の抑制はできるはず」と高市首相、片山財務相とともに経済政策に取り組む意志を明確にした。

今回の衆院選には、自民党で派閥裏金事件に関与したとされた４４人が立候補。うち自民公認は４３人で、世耕弘成元参院幹事長は無所属で出馬した。小選挙区には３８人を擁立し、３７人を比例名簿にも記載。高市首相は、先月２６日の党首討論で「不記載があった議員については、みそぎが済んだと受け止めてはいない」としながら「専門知識を持つ人材にはもう一度働くチャンスを」と述べている。

立民から中道へ合流しての選挙となる松尾氏は、３日は都内で長妻昭元厚労相（６５）と演説。「横一線、もしかしたら一歩リードを許しているかも」と正直な言葉を口にし「高市政権が何をやってきたか。中国との関係が悪化して平和を脅かす。円安も物価高もどんどん進んだ」と主張。丸川氏については長妻氏が「裏金議員に負けるわけにはいかない」などと話した。続けて「マスコミの予想通り自民党が３００議席を超えて衆院の３分の２以上になれば、高市首相が白紙委任でやりたい放題。平和な政治に戻れませんよ」と訴えた。

◆東京７区（港区、渋谷区）立候補者

峰島 侑也 ３５ み新

丸川 珠代 ５５ 自新

渡辺 泰之 ５３ 維新

松尾 明弘 ５１ 中前〈２〉

石川友梨香 ２９ 参新

入江 伸子 ６３ 国新

※敬称略、届け出順。年齢は投開票日現在。