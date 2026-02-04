Ｊ１王者の鹿島は３日、茨城・鹿嶋市内で特別大会「百年構想リーグ」の開幕戦・ＦＣ東京戦（７日・味スタ）に向けたトレーニングを行った。

＊ ＊ ＊

新シーズン開幕を前に取材に応じたＤＦ植田直通は「取れるものは全て取る。今までもそうやってやってきた。どんな大会だろうと、やっぱり鹿島が１番だと証明していく」と力を込めた。

チームは２５年シーズンからの“連覇”を目標に掲げ、始動からここまでトレーニングに励んできた。

シーズン移行に伴い、通常のリーグ戦とは異なる約４か月間の短期決戦となるため、若手の登用や新戦術の採用など、チャレンジの意味合いが強い戦法で臨むチームも出てくるとみられるが、鹿島が目指すのは頂点のみ。植田は「目の前にタイトル、大会、試合がある限り、鹿島は負けちゃいけない」と力を込めた。

１５戦無敗でシーズンを終えた昨季の優勝で成功体験をつかんだ鹿島だが、現状維持は衰退であり、さらなる高みを見据える。鬼木アントラーズ第２章は「圧倒」がキーワード。植田は「ハーフコートゲームがしたいという目標がある。ずっと攻め続けて、もう失点の気配なんて１つもないような試合。そして自分たちは３点以上取る。そういう試合をしたい」と語り、“攻め倒し”のサッカーでの優勝を目指す。