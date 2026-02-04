阪神の春季キャンプ具志川組が3日、第1クール3日目の練習を終えた。この日、実戦に近い走塁練習を実施。梵英心2軍打撃コーチ（44）が自らバットを握った。選手たちは打球判断をしながらの走塁をするトレーニングで汗を流した。平田2軍監督は、きょう4日に臨時コーチとして赤星憲広氏（49）が指導に訪れることについて歓迎した。以下、一問一答。

――梵打撃コーチが打っていた

「もう3日目だし、打球判断を含めて徐々にコーチたちが考えて。違う緊張感があって、判断もしなければならないところがいいんじゃない。梵バッティングが良いよな。若いやつ見とけ。右にヘッドを立てて、いい球打ちよるよ」

――いい緊張感の中で

「実際ピッチャーが投げて、ちゃんと打ってくれるのはいい練習だと思う。1軍も8日からゲーム。呼ばれたときのこと考えて、実戦に即したプランも立てていかないと」

――糸原、梅野、木浪もノックに

「自然といい声が出ている。若い選手が自然と勉強になったりすると思うよな。そういう選手たちの方が、しっかり最後までやるよ」

――畠が120球

「張り切ってるよね。アップでも元気あるよ。照れずに若い選手も参考にしてほしいよな。去年故障してシーズンでおこうれている。今年にかける気持ちは強いと思うよ。初日からいいボール投げてたもん」

――赤星臨時コーチが指導に

「毎年来てくれて、走塁の意識とかいろいろコーチも勉強になるし、非常にありがたいよね。みんな走る意欲は若い選手はすごく持っているんでね。今年入ってきた岡城、山崎も足が売りだから、いい1日になるんじゃない」