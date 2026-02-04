巨人２軍が３日、宮崎キャンプ第１クールを終えた。石井琢朗２軍監督（５５）を迎え、午前中はフィジカル強化中心で、野球道具を使わない異例のメニューでスタートした。ロッテ、中日で１２年間現役を続けた加藤翔平記者が、巨人の２軍キャンプを「見た」。

異例の光景が広がった。２月１日は野球界にとっての“元日”。選手としての本能か、ユニホームを着ると身が引き締まり、春季キャンプ初日のグラウンドは１、２軍関係なく活気があふれる。しかし、巨人の２軍キャンプが行われている「ひなたひむかスタジアム」には選手の姿が一切なく、閑散としていた。

通常の初日はキャッチボールやノックなどの技術練習から始まる。ロッテ時代の１９年には紅白戦を行ったこともあった。しかし、巨人の２軍キャンプの午前中はウェートトレやピラティス、ランニングなどフィジカル強化に重きを置き、野球道具を一切使わない。私のプロ生活１２年では一度も経験したことのない流れだったが、そこに大きなメリットを感じた。

キャンプはアピールの場。主力以外は激しい競争が待つ。オフ期間に己の体と向き合い、さまざまな取り組みに臨むが、キャンプではどうしても目先の結果が気になり、徐々に増えるのは技術練習に割く時間だ。私自身も連日バットを振り続け、疲労でトレーニングがおろそかになっていた。オフ期間に積み上げたものを自ら手放していたと、後悔が残っている。午前中をフィジカル強化に充てることで、基礎の大切さを再認識できるだろう。

昼休憩は約１時間３０分、十分な休息と栄養補給のため長めに設けられ、午後の練習の質の向上につなげる。その中には座学の時間も含まれ、自身について考えるいい機会となる。石井２軍監督は「選手の表情も明るい。今やっていることが当たり前になってくれれば」と手応えを口にした。量も質も求めたキャンプの第２クールが楽しみだ。（加藤 翔平）