NY株式3日（NY時間15:09）（日本時間05:09）
ダウ平均　　　49083.06（-324.60　-0.66%）
ナスダック　　　23093.59（-498.52　-2.11%）
CME日経平均先物　53810（大証終比：-810　-1.51%）

欧州株式3日終値
英FT100　 10314.59（-26.97　-0.26%）
独DAX　 24780.79（-16.73　-0.07%）
仏CAC40　 8179.50（-1.67　-0.02%）

米国債利回り
2年債　 　3.568（-0.004）
10年債　 　4.270（-0.008）
30年債　 　4.902（-0.009）
期待インフレ率　 　2.352（+0.011）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.891（+0.023）
英　国　　4.517（+0.011）
カナダ　　3.446（+0.017）
豪　州　　4.834（+0.036）
日　本　　2.257（+0.022）

NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝63.53（+1.39　+2.24%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝4950.30（+297.70　+6.40%）

ビットコイン（ドル）
74561.13（-3901.35　-4.97%）
（円建・参考値）
1161万2896円（-607635　-4.97%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ