ＮＹ各市場 ５時台 ダウ平均は３２４ドル安 シカゴ日経平均先物は５万３８１０円
NY株式3日（NY時間15:09）（日本時間05:09）
ダウ平均 49083.06（-324.60 -0.66%）
ナスダック 23093.59（-498.52 -2.11%）
CME日経平均先物 53810（大証終比：-810 -1.51%）
欧州株式3日終値
英FT100 10314.59（-26.97 -0.26%）
独DAX 24780.79（-16.73 -0.07%）
仏CAC40 8179.50（-1.67 -0.02%）
米国債利回り
2年債 3.568（-0.004）
10年債 4.270（-0.008）
30年債 4.902（-0.009）
期待インフレ率 2.352（+0.011）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.891（+0.023）
英 国 4.517（+0.011）
カナダ 3.446（+0.017）
豪 州 4.834（+0.036）
日 本 2.257（+0.022）
NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝63.53（+1.39 +2.24%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝4950.30（+297.70 +6.40%）
ビットコイン（ドル）
74561.13（-3901.35 -4.97%）
（円建・参考値）
1161万2896円（-607635 -4.97%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 49083.06（-324.60 -0.66%）
ナスダック 23093.59（-498.52 -2.11%）
CME日経平均先物 53810（大証終比：-810 -1.51%）
欧州株式3日終値
英FT100 10314.59（-26.97 -0.26%）
独DAX 24780.79（-16.73 -0.07%）
仏CAC40 8179.50（-1.67 -0.02%）
米国債利回り
2年債 3.568（-0.004）
10年債 4.270（-0.008）
30年債 4.902（-0.009）
期待インフレ率 2.352（+0.011）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.891（+0.023）
英 国 4.517（+0.011）
カナダ 3.446（+0.017）
豪 州 4.834（+0.036）
日 本 2.257（+0.022）
NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝63.53（+1.39 +2.24%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝4950.30（+297.70 +6.40%）
ビットコイン（ドル）
74561.13（-3901.35 -4.97%）
（円建・参考値）
1161万2896円（-607635 -4.97%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ