ジョルジオ・アルマーニが最後に手掛けたコレクションのヴィジュアル公開　アルマーニ氏の自邸で撮影

「ジョルジオ アルマーニ（GIORGIO ARMANI）」が、2025年9月に死去したデザイナー ジョルジオ・アルマーニ（Giorgio Armani）が手掛けた最後のコレクション、2026年春夏のキャンペーンを公開した。ヴィジュアルは、ミラノ・ボルゴヌオーヴォ通りにあるジョルジオ・アルマーニの私邸で撮影が行われた。

【画像をもっと見る】

撮影を担当したのは、英フォトグラファーのオリバー・ハドリー・ピーチ（Oliver Hadlee Pearch）。モデルにはヴィットリア・チェレッティ（Vittoria Ceretti）とクレマン・シャベルノー（Clément Chabernaud）をメインに起用した。

身体のラインに自然に沿うデザインの構築的なスーツや柔らかく流れるドレス、プルオーバー、シャツを着用したモデルが、オブジェやデザインピース、彫刻、アート作品に囲まれた室内や庭園といったさまざまなシーンに登場。ジョルジオ・アルマーニの記憶が今も息づく空間へのオマージュでありながら、過去から現在へと連なる世界観を映し出した。背景には、アンディ・ウォーホルがジョルジオ・アルマーニを描いたアート作品（「GIORGIO ARMANI」1981年）などが映っている。

また、アルマーニ本人の声がナレーションとして収録されたキャンペーンムービーも公開となった。