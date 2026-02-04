俳優の木村拓哉（53）が3日、都内で主演映画「教場 Requiem」（監督中江功、20日公開）の完成披露試写会に出席した。

2020年からフジテレビでスペシャルドラマ2本、連続ドラマ1本を放送し、最終章として今年元日に配信された「教場 Reunion」との2部構成。この日は2本連続で約5時間に及ぶマラソン上映となった。

舞台あいさつは両作の合間に行われたため、木村が「皆さんの人生の大切な5時間をくれたので、（感謝と）すみませんの気持ちも込めて」とポップコーンの差し入れを提案。シリーズを通して象徴的なアイテムとなった「退校届」を貼り付けた特製の約400袋を用意し、綱啓永（27）、倉悠貴（26）ら第205期生の男子生徒とともに自ら客席に降り立って手渡しした。さらに、節分にちなんで豆もお土産としてプレゼントした。

集大成となる映画は、木村演じる教官・風間公親と205期生との対峙（たいじ）を軸に、自身の過去とも向き合う物語。川口春奈（30）、濱田岳（37）らかつての“教え子”たちも数多く出演している。配信と劇場の連続公開は異例だが、それさえも前向きに捉えている。「1作目から作ってきたものがあってこその今回。見てくださる方に、今まで培ってきたものにちょっとでも触れていただいた上で、最終的に同じ感覚、知識量、感情で一緒にゴールテープを切れたら」と呼びかけた。（鈴木 元）