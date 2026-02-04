インスタグラムで報告

東京・両国国技館で行われた大相撲初場所は、大関・安青錦（安治川）の2場所連続優勝で幕を閉じた。3月場所に向けて力士たちが稽古に励む立浪部屋には、海外から超大物が訪問。日本の国技に挑戦した姿に反響が広がっている。

海外から稽古場を訪れたのは、元イングランド代表MFデービッド・ベッカム氏の次男、ロメオだった。キャップを被り、白いシャツに黒パンツを合わせたラフな姿。恋人キム・ターンブルとともに現れた。

自身のインスタグラムには、力士に軽々と持ち上げられた場面や立浪部屋の看板力士である豊昇龍を真ん中に3人で並んだ記念写真などをアップ。文面には「まったく勝ち目がなかった。でもチャンピオンに会えた」と記し、満足そうだった。

日本で相撲に触れたロメオの姿に海外ファンも釘付けに。コメント欄には「ハハハハ。これは最高だね」「挑戦しただけでも上出来だ」「気を付けてね」「これは不公平だろ」「本当に可愛い！」といった反応が並んでいた。

立浪部屋のインスタグラムも「今日はRomeo Beckhamさんカップルが稽古見学に来て下さいました」と報告。動画も添えられ、ロメオと対峙した力士は「とてもいい匂いがします」とニンマリ。「お二人とも、気さくに力士たちともお話ししてくださいました。ありがとうございました」と感謝を伝えた。



（THE ANSWER編集部）