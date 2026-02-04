昨年の年度代表馬でサウジC（14日、キングアブドゥルアジーズ）史上初の連覇を狙うフォーエバーヤング（牡5＝矢作）が3日、主戦の坂井を背に栗東CWコースで国内最終追いを消化した。

リヤドダートスプリントに出走予定の僚馬アメリカンステージ（4歳オープン）を追走する形で進め、直線は内からグイッとひと伸び。6F77秒6〜1F11秒2と楽に好時計をマークし、1馬身先着した。坂井は「十分だと思います。しっかり動けていました」と感触を伝えた上で、「まだ良くなっているところかなというのはありますけど、これでまた良くなると思います」と現地でさらなる上積みに期待を込めた。

24年東京大賞典1着から挑んだ昨年と違い、今年は前走BCクラシック1着からレース間隔を空けての参戦で、これはサウジC、ドバイワールドCと中東2戦を見据えてのこと。荒木助手は「2つ獲るためには、このローテーションの方がいい。（状態が）下がっていく8割より上がっていく8割の方が楽しみを持てる。昨年の敗戦（ドバイワールドC3着）の反省を踏まえての今年の調整なので」と説明した。きょう4日に同馬を含む関西馬13頭は関西空港から、関東馬6頭は成田空港から出国する。