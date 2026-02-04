「阪神春季キャンプ」（３日、宜野座）

球団ＯＢの糸井嘉男ＳＡ（４４）と赤星憲広氏（４９）が臨時コーチを務めた。阪神・藤川球児監督（４５）の主な一問一答は以下の通り。

−赤星氏、糸井氏が臨時コーチ。チームにとっても貴重な時間になる。

「そうだと思いますね。シーズン中のいい時も苦しい時も、ギリギリのところで映像が浮かんできたりしますんでね。専門的な技術者ですからベースを少し踏む角度とか、その瞬間的にパッと（指導された言葉が）思い浮かぶので、それがすごく大きいんですよ。期待してます。ギリギリの場面で出ると思います」

−糸井氏は今回も新たな道具を持参して指導。

「打撃はやはり感性ですからね。今日使っている器具であれば、バットの後ろのたわみとかに特化している。感覚が大事になると思いますが、形を動かしてないですから、糸井の場合は。それが助かるし、邪魔しないんですよ。チーム内で共有していますけど、臨時コーチで来ていただいた方以外の指導はご遠慮を願っている状況です」

−高寺ら若手を熱心に指導。監督からの要望。

「いえ、もう両コーチともオリジナルな考え方で接しています。すごく自分にとってというか、タイガースにとって生きるなと。これは自分と球団がそう思ってお願いしています。形って人それぞれあるので。その辺りが今、阪神タイガースとして持っている指導法と、選手たちの未来とを見た時に合うんですよ」