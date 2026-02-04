「日本ハム春季キャンプ」（３日、名護）

ＷＢＣ台湾代表に選出されている日本ハム・古林睿煬投手（２５）が３日、今キャンプ初のライブＢＰに登板し、上々の投球を披露した。最速１５３キロを計測。西川、万波、水谷を相手に計５打席で１四球のみ、安打性の当たりは許さなかった。

「全体的にまとめることができた。現時点での目標に達する内容」と納得顔。テーマとした直球にも「スピードも含めてしっかり投げ込めた」と手応えを明かした。

ＷＢＣ１次リーグでは日本と同じＣ組で、３月６日に日本と戦う。対戦したい打者は「やっぱり大谷選手」と即答した。抑えるイメージを問われ「ない。すご過ぎるので思いつかない」と苦笑しつつ、ＮＰＢ選手との昨季の対戦経験で生かせることは「あります。あるけど、ここでは言えないかな」とニヤリ。自身の登板にかかわらず「チームで勝つことが大事」と力を込めた。

同じく台湾代表の孫易磊もライブＢＰに登板し、計４打席で安打性は１本、最速１５２キロを計測した。２人は今月中旬に同代表に合流予定。侍ジャパンにとっては、厄介な存在となりそうだ。