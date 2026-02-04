ロッテのソトがDeNA時代の23年以来3年ぶりに豆まきを行い、鬼を撃退した。最下位からの巻き返しを狙うチームの新主将に就任。この2年間は節分の時期にキャンプに合流していなかったが、今年は初日から参加し「自分がしっかり練習に取り組む姿勢を見てもらえれば」と背中でチームをけん引。18、19年に本塁打王に輝いた打棒を取り戻し、相手チームにとって「ソトは鬼」になる。

【ソフトバンク】≪松本晴＆前田悠“制球力”◎≫松本晴と前田悠が豆まきを行った。「鬼は外、福は内」の声に合わせ“制球力”は抜群。鬼もたじたじだった。

【オリックス】≪宮城＆曽谷が謝罪豆まき≫WBC戦士の宮城と曽谷は、一投ごとに「すみません…」と恐縮しながら、報道陣のカメラに向け豆まき。

【西武】≪新助っ人コンビ落花生まき≫新外国人選手のワイナンス、カナリオが落花生をまいて鬼退治。お世話になっている通訳に向け剛速球披露。

【楽天】≪新人3投手「勝ち星」呼ぶ≫新人3投手が落花生で鬼退治。ドラフト1位の藤原（花園大）は呼び込みたい福に「とにかく勝ち星を一つ」。

【阪神】≪新助っ人トリオ初体験≫新外国人のディベイニー、ラグズデール、ルーカスが初体験。「福は内、で福が来れば」とルーカス。

【巨人】≪則本＆松本「地鶏」期待≫トークショーに登場した則本と松本が豆まき。ちなみに、宮崎キャンプでの楽しみは「地鶏」だそうです。

【広島】≪ターノック伝統ご満悦≫新外国人のターノックは手いっぱいに豆をつかんで鬼退治。「楽しかった」と日本の伝統行事に、ご満悦。

【中日】≪中西ドアラに攻撃も…≫ドラフト1位・中西（青学大）はドアラに豆を投げ笑顔。しかし、ドアラに反撃の豆を浴び「ぎゃー」。

【ヤクルト】≪キハダ＆リランソ剛速球≫新外国人のキハダとリランソは「オニハソト、フクハウチ」と日本語で叫びながら、剛速球で豆を投げ笑顔。