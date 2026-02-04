プロ注目の最速１５０キロ右腕、市和歌山・丹羽涼介投手（２年）が３日、和歌山市内の同校グラウンドで練習し、最後の夏に懸けることを誓った。昨秋近畿大会では１回戦で大阪桐蔭に敗戦。今春のセンバツ出場を逃した。「去年出られたけど、今年出られないのが余計悔しい。夏は絶対行こうという気持ちが強い」とリベンジに燃える。

そのために、現在は秋に課題として出た「制球力」の向上に取り組んでいる。「キャッチャーの構えたところに投げ込むとか、軸がぶれないことを意識しています」と明かした。

同世代では横浜・織田、山梨学院・菰田、沖縄尚学・末吉らのプロ注目投手がセンバツに出場する。「負けたくない。あいつらが甲子園出ている間に俺らも成長して追いつきたい」。進路についても「今は甲子園しか見ていない」と夏が終わってから本格的に考えるつもりだ。悔しさを糧に、聖地を目指す。

◆丹羽 涼介（にわ・りょうすけ）２００９年２月１０日生まれ、和歌山県和歌山市出身。１６歳。１８３センチ、７６キロ。右投げ右打ち、投手。小学１年から名草少年野球団で野球を始め、中学では紀州ボーイズに所属。市和歌山では１年春にベンチ入り。２年春の和歌山大会で背番号１。同年夏に背番号１０に戻り、秋から再び背番号１をつけた。５０メートル走６秒５、遠投９０メートル。