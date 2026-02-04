行方不明の女性を家まで送り届けた齊藤さん（左から２人目）と猪股さん（同３人目）＝１月２６日、神奈川署

駅前で座り込む高齢女性の姿に違和感を覚え、背負って自宅まで送り届けたとして、神奈川署は１月２６日、ともに横浜高等専修学校２年の猪股蒼空さん（１６）＝川崎市宮前区＝と齊藤愛生さん（１６）＝横浜市神奈川区＝に感謝状を贈った。太田広明署長は「思いやりと勇気のある行動で女性を危険から守ってくれた」と賛辞を贈った。

署によると、２人は昨年１２月４日午後６時ごろ、同区内の駅前で、花壇の縁石に座り込んでいた８０代の女性から「転んで足が痛くて動けない。助けて」と声をかけられた。真冬にもかかわらず薄着で、スリッパを履いていたため、２人は不安を感じたという。

猪股さんが女性を背負い、齊藤さんが３人分の荷物を抱え、直線で１キロ近く先の自宅に向けて歩き出した。道中で声をかけてきた通行人も「仲間」に加わり、おんぶ役を交代してくれたという。

女性は同日午後３時ごろに「買い物に行く」と言い残して外出したが、帰宅しなかったため、心配した家族が県警に「行方が分からない」と相談していた。自宅に到着した猪股さんたちは、女性と家族から謝意を伝えられたという。

感謝状を受け取った猪股さんは「とにかく心配で動いた。表彰を受けるような行動だったんだと今になって実感が湧いた」と控えめに振り返り、齊藤さんは「２人でなら女性を無事に送り届けられると思った」と充実した表情を浮かべた。