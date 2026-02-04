巨人の阿部慎之助監督（４６）が３日、日本ハムから現役ドラフトで加入した松浦慶斗投手（２２）に新フォークのススメを説いた。

１軍宮崎キャンプのブルペンで投球中の左腕に歩み寄り「フォークで空振り取れる？」と質問。相手や状況によってチェンジアップとフォークを投げ分ける松浦は「チェンジの方が思うところに投げられます」と答えた。そこでフォーク改良の取り組みが始まった。

指揮官は「握りを浅くしてみたら？」と助言。「結構ガッツリ（指を開いて）握っていたから。試して投げてみて、ってお願いして」と背中を押した。すると、これまでスライダー気味に落ちていた軌道が、反対のシュート気味に鋭くスッと沈む軌道に変わり、低めへの制球力もアップした。

新たな発見に松浦は目を輝かせた。「投げてみて球速も上がっている感じがした。今までフォークであまり空振り取れなかったのですが、空振りも取れるかなっていうのはありました。アベフォークですね」とうれしそうに手応えを口にした。指２本分ほど握りを浅く改良したフォークが新兵器になるかもしれない。

プロ通算６登板で０勝。新天地では先発候補の一人に挙がる。キャンプ初日から個別練習も含めて３日連続ブルペンに入り、計２００球以上投げ込んだ。昨年は日本ハムから現役ドラフトで加入した田中瑛が、移籍前まで１軍通算１０登板だったが、中継ぎで６２登板と一気に大ブレイク。新たな「現ドラの星」を目指す松浦にも計り知れない伸びしろがある。（片岡 優帆）

〇…巨人は３日間のキャンプ第１クールが終了。１軍は４２人中、松浦を含め１４人が新戦力で活気があり、阿部監督は「みんないい練習ができた」と総括した。若手と同じフルメニューを消化した丸、坂本については「動きはすごく良かった。ベテランが張り切ってやってくれてるのはうれしいので。けがしなかったことが一番」と評価した。