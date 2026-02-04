秋華賞16着カムニャック（牝4＝友道）は川田で阪神牝馬S（4月11日）。

シルクロードS1着フィオライア（牝5＝西園正）はオーシャンS（28日、中山）、同12着ビッグシーザー（牡6＝西園正）もオーシャンS。同レースは厩舎定年解散前最終週の開催で「最後まで頑張りますよ」と西園正師。同8着エーティーマクフィ（牡7＝武英）は高松宮記念（3月29日、中京）へ。

プロキオンS2着サンデーファンデー（牡6＝東田）はマーチS（3月29日、中山）。

エルムS14着マテンロウスカイ（セン7＝松永幹）もマーチSでの復帰を視野。

プロキオンS9着サイモンザナドゥ（牡6＝小林）は池添でフェブラリーS（22日、東京）。

鳴尾記念4着グランヴィノス（牡6＝友道）は金鯱賞（3月15日、中京）を視野。

万葉S3着ブレイヴロッカー（セン6＝本田）は荻野極でダイヤモンドS（21日、東京）。

門司S13着マリアナトレンチ（牡6＝東田）は吾妻小富士S（4月11日、福島）。

【3歳次走】

クロッカスS3着フクチャンショウ（牡＝加藤征）はファルコンS（3月21日、中京）かニュージーランドT（4月11日、中山）、同4着アスミル（牡＝本田）はマーガレットS（28日、阪神）へ。

萌黄賞1着ルージュサウダージ（牝＝松永幹）はフィリーズレビュー（3月7日、阪神）。

東京未勝利勝ちリアライズリバティ（牝＝池上）は桜花賞トライアルを視野に。

シンザン記念13着クールデイトナ（牡＝宮地）はチャーチルダウンズC（4月4日、阪神）。

万両賞2着メイクワンズデイ（牡＝宮地）はファルコンS。