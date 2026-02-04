3月の第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に臨む侍ジャパンの阪神・森下翔太外野手（25）が沖縄・宜野座キャンプ第1クール3日目の3日、23年から4年連続で臨時コーチを務めた赤星憲広氏（49＝本紙評論家）のセンター塾に入塾した。走塁練習後に、中堅守備について意見を交わした。WBCでは本職の右翼ではない中堅での起用も示唆されており、国際大会へ向けた準備を着々と進めている。

サブグラウンドで走塁練習を終えると、森下は赤星氏の元へ足を運んだ。そこから数分間、外野手用グラブを手に会話を交わし、室内練習場へ向かう駐車場で一度立ち止まった。赤星氏から守備の構えを見せてもらいながら中堅について意見交換をした。

「自分の中の感覚と赤星さんの感覚で意見を言わせてもらった」

ゴールデングラブ賞を6度獲得した名手に指導を仰いだ。「（構えた時に）どっちの足を前に出しますか」。感覚をすり合わせたかったのは1歩目の動き。素早くスタートを切るための構えだ。テニスプレーヤーに置き換えると、相手がサーブを打つ瞬間に合わせ少しジャンプをし、インパクトにタイミングを合わせる動作を駆使してきた。しかし現役時代は「不動のセンター」を担った赤星氏は違った。

特にケアしていたのがインパクトの瞬間に距離感がつかみにくい、自らの正面に飛んでくる前と後ろの打球。そこで超一流プレーヤーから授かった極意が左足を前にした構えだ。ベストを求めて新たな構えに取り組む意向を示した。ただ、結論は急がない。

「自分がやって感覚が良いものがないとあれなので。そこはまだ赤星さんに聞いてから。まだ実践もできていない。そこは何とも言えない」

赤星塾に入塾し、すぐに構えを変えて、必ずしもすべてが正しい方向にいくとは限らない。何げない動作が悪癖につながり、パフォーマンスの低下を招く可能性もある。当然ながら赤星氏も理解していた。「どういう形で守ったら良いのかというのを彼も“これからやりながら見つけていきます”と言っていた。センターで打球を受けながらどれが（構えとして）一番良いのか。しっくりくるのを見つけなければいけない」と背中を押した。

既に侍ジャパンの井端監督は中堅での起用を示唆している。攻撃的なオーダーを組めば周東を代走の切り札としてベンチに残し、中堅でスタメンに名を連ねる可能性もある。「練習はどこでも守れるように、いろいろやっておきたいかなと思っています」。ランチ特打では快音を連発し、55スイングで12発の柵越えを披露。日の丸へ向けた準備は攻守で順調だ。 （石崎 祥平）

▽侍ジャパンの中堅争い 侍ジャパンに選出された近藤、周東（ともにソ）、森下（神）、鈴木（カブス）の外野手4人のうち、唯一中堅を本職とする周東が本命視される。一方で森下が本職は右翼ながら、鈴木や内野手の佐藤輝（神）が右翼、近藤が左翼に入った場合、周東の対抗馬となる可能性が高い。25年11月16日の韓国との強化試合で中堅での先発を経験済みで、井端監督も第6回WBCでの中堅起用を「考えています」と明言している。