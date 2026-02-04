千葉県成田市の成田山新勝寺で３日、恒例の節分会が行われ、ＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」の仲野太賀（３２）や白石聖（２７）らが大本堂前の特設舞台から豆をまいた。大阪・成田山不動尊の節分祭には「豊臣兄弟！」の池松壮亮（３５）と浜辺美波（２５）、朝の連続テレビ小説「ばけばけ」の高石あかり（２３）、トミー・バストウ（３４）、岡部たかし（５３）が参加。他にも各所で芸能人が豆まきを行った。

仲野は「多くの方々の笑顔に囲まれて豆まきができたことが本当に幸せ」と感激。豆まき前には御護摩祈禱（きとう）にも参加して「長い歴史と、祈禱の迫力に圧倒されましたし、福を分けていただけたように感じます」と感慨にひたった。

池松は「秀吉（池松）と寧々（浜辺）のゆかりの地・大阪で、浜辺さんと２人で一緒に豆をまくことができて、とてもいい思い出になりました」と笑顔。浜辺も「『寧々さま、頑張って！』と声をかけていただき、役名で呼んでいただくことはめったにないのでうれしかった」と喜んだ。

高石は「たくさんの方が『トキちゃん』と声をかけてくださり、その活気にパワーをもらい、福をいただいたという気持ち」と感謝した。

大阪では漫才師の宮川大助・花子も参加し、多発性骨髄腫で闘病中の花子は、今月中旬から約２週間の入院治療に取り組むことを明かした。