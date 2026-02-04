俳優の成田凌（32）が3日に放送された日本テレビ系「ザ!世界仰天ニュース」（火曜後9・00）に出演。家でお香を焚いてあわや大惨事となる出来事を振り返った。

今回は「連続放火犯」をテーマに放送され、MCの笑福亭鶴瓶が「家で火を使うことあるやろ?」と尋ねた。成田は「そうですね。お香を焚いたりとか」と火を扱う場面を伝えた。

続けて「この間…お香つけたはいいけど“あ、ヤバい。お香を受けるものがない”と思って」と受け皿の用意を忘れてしまい「豆腐の空のプラスチックの容器にちょっと置いて」と代用したという。

その容器を加湿器の上に置いたままお風呂場を掃除しに行き目を離した。掃除を終えて戻ってくると「もう（灰が）ポトッって落ちてて…（容器が）溶けちゃってて」と明かした。

あわや大惨事になる出来事にスタジオは「えぇー」と驚きの声が響いた。加湿器の上で容器が溶けたことによって「加湿器のフタが開かなくなっちゃって…今はただの置物になってしまいました」と苦笑い。ゲストのタレント・渡辺満里奈は「“やっぱオシャレだわ。お香とか焚いてるんだ”と思ったら…全然カッコよくなかった」と残念がって笑いを誘った。