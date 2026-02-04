「阪神春季キャンプ」（３日、宜野座）

阪神・中野拓夢内野手（２９）が３日、“サイレントスタート”で盗塁成功率を高めることに意欲を示した。「盗塁を決めたいと思うと体に力が入ってしまう。そうなると上体が起き上がって、スピードに乗らない課題がシーズン中も数多くあった」といった課題を踏まえ、４年連続で臨時コーチを務めた球団ＯＢ・赤星憲広氏（４９）から脱力を助言された。

キーワードは「静」。「目線が上がることなく頭がそのまま真横を走っていくような意識。（赤星氏の）音を出さずにスタートを切るというのは、すごく印象的な言葉でした」。プロ１年目には３０盗塁で盗塁王に輝いたが「怖さ知らずな部分もあった」と振り返る。以降は年々、他球団の警戒度が増した。それが力みにつながっていたと分析し「力むと悪循環しかない。（盗塁を）決めたい気持ちを抑えて、音を立てずにサッと行くイメージ」を習得していく。

昨季はリーグ４位の１９盗塁。赤星氏は「正直１９でも物足りないですよね。いろいろ話しましたけど最低２０個はね。僕はいつも『あなたがキーマンなんですよ』って思いながら見ているので」と極めて高い期待を寄せた。

昨季の盗塁成功率は７３・１％。“赤星塾”での収穫を体現できれば、上積みは見込める。「緊張感のある場面で走りながら、なおかつ成功率を上げていく。そこにこだわりを持ってやっていきたい」。塁上で足音を忍ばせ、スピードスターの称号を手に入れる。