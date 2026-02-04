食品や飲料をはじめ、様々なものの値上げが続いた２０２５年。値上げラッシュは家計にも大きな影響を及ぼしたが、2026年はどうなるのか…新潟県長岡市出身でファイナンシャルプランナーの丸山晴美さんに2026年の見通しなどを聞いた。

■2万品目以上値上がりした2025年

調味料や飲料など生活に欠かせないものが軒並み値上げとなった２０２５年。



民間の信用調査会社・帝国データバンクによると、主要食品メーカー１９５社における飲食料品の値上げは、２万６００品目を超えた。

■2026年はどうなる？FPが推測

こうした状況に対し、ファイナンシャルプランナーの丸山晴美さんは「2025年は値上げに始まり、値上げに終わったっていうぐらい毎月、色んなものが値上がりしたが、２０２６年は、それがいったん収まるだろう」と、人件費の高騰が価格に転嫁される可能性はあるものの、値上げはある程度落ち着くと推測している。



その理由について、「２０２５年にある程度しっかり値上げをしたということで、26年に関してはそこまで値上げをしなくても大丈夫じゃないかと言われている」という。



ただ、依然として物価の高い状態は続いていて、その負担が家計に重くのしかかっている。

■“固定費”の見直しを

節約アドバイザーでもある丸山さんにおすすめの節約術を聞くと、ポイントに挙げたのが“固定費”の見直しだ。



「家賃や住宅ローン、公共料金、通信費、サブスクなどがあげられるが、毎月払っているものの中で、一番見直しやすいのが、サブスクや通信費。特に値上げが続いている中で唯一値下がりしている通信費は格安SIMやスマホが出てきているので、大手キャリアから乗り換えるだけでも節約になる」



こうしたサブスクは、支払いがクレジットカード払いだったり、銀行引き落としだったりする場合は気づかず、やめようと思っても忘れて解約できないケースもある。

■サブスクの契約状況は？

実際に街で、どれくらいの人が、どんなサブスクにいくらかけているのか聞いた。



３０代男性：

（Ｑ.今サブスクは契約している？）

契約している。合わせて月額１～２万円くらい。



４０代男性：

音楽を聴く。ファミリーで契約しているので１５００円くらい。



３０代女性：

前は結構契約していたが、今はなるべく減らした。



音楽や動画を視聴するためにサブスクを利用している女性は、「定期的に何かいらないものがないか、設定から見るようにしている。月に５００円でも積み重なると大きい額になるので気をつけている」と定期的に確認している人がいる一方で、３種類のサブスクを契約しているという男性に月々の支払いを聞いてみると「大体３０００円くらい。明細までは見ていない、大体それくらいかなと…見直しは全然していない」と話した。



また、40代男性も「明細の確認はしていない。今のところ必要性を感じて使っているので特に見直しの予定はない」と話す。



丸山さんは、「止めよう止めようと思っても忘れて解約できないケースがあるので、クレジットカードなどの明細を見て、最近見ていないなというものであれば、潔く解約するのも一つの選択肢だ」とアドバイスする。

■政策金利 利上げの影響

一方で、日本銀行は2025年12月に政策金利を0.5%から0.75％に利上げをした。これにより、多くの銀行が預金金利を上げたが、住宅ローンを組んでいる人が懸念しているのは、ローンの金利だ。変動金利の人はその分の支払いが増えることになる。



こうした現状に、何か対策することはないのか…



丸山さんは「返済額を圧縮するタイプの繰り上げ返済をしてみる。借り換えになると、その分、固定金利も上がっているのであまり得ではない」と説明する。



例えば、30年ローンが残っている人は、まとめて返して残り25年にすると5年分の金利が浮くというわけだ。



逆に毎月の返済額が苦しいと思ったら、期間を短縮するのではなく、毎月の返済額を圧縮するタイプの住宅ローンの繰り上げ返済もあるので、そちらを選択する方法も提案する。



ただ、繰上げ返済をする際も手数料がかかる場合があるため、繰上げ返済の効果をトータルで見て検討することが重要だ。

丸山晴美

22歳の時に節約に目覚め、1年で200万円を貯めた経験がメディアに取り上げられ、その後コンビニ店長などを経て2001年、節約アドバイザーとして独立。ファイナンシャルプランナー（AFP）、消費生活アドバイザーなどの資格を取得。身の回りの節約術やライフプランを見据えたお金の管理運用のアドバイスなどを、テレビやラジオ、雑誌、講演などで行なっている。公式HP「らくらく節約生活。」