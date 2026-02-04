新潟駅の新しいタクシー乗り場の供用が2月2日始まりました。これまで以上に駅に近くなり公共交通機関からの乗り換えがスムーズになります。

2日、供用が始まったのは新潟駅万代広場の新たなタクシー乗り場です。



これまで万代広場の整備に伴い、仮設の乗り場で対応していましたが、新たなタクシー乗り場の整備が完了したことから、2日午前4時に供用が開始されました。





【お客】「駅に近くなって良かった」また、今回の整備に合わせ、タクシードライバーを喜ばせる変化も。【桶屋美圭アナウンサー】「万代口から直進して突き当たるこちらの道路。以前は信号機がなく、人が絶えず横断していましたが、信号機ができたことで車がスムーズに通行できるようになりました」【タクシードライバー】「あそこに信号ついた。今までなかった」【タクシードライバー】「信号欲しいなと思っていたら、信号ができた」【タクシードライバー】「朝渡る人が多かったから、渋滞でなかなかタクシープールにたどり着けなかったのが、いま信号に変わったからスムーズに入れる」旧新潟駅バスターミナルの前に新たに信号機を設置。これにより、歩行者もドライバーも安全に道路を利用できるようになりました。整備が着々と進む新潟駅に利用者も期待を寄せています。【利用者（東京から帰省中）】「もっと人があふれる駅に発展していってもらえたら」今後は自家用車の停車・待機スペースなどの整備を進め、段階的に供用が開始される予定です。