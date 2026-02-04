新潟駅万代広場“新タクシー乗り場”供用開始！“信号機”設置に喜びの声も！？公共交通機関からの乗り換えスムーズに
新潟駅の新しいタクシー乗り場の供用が2月2日始まりました。これまで以上に駅に近くなり公共交通機関からの乗り換えがスムーズになります。
2日、供用が始まったのは新潟駅万代広場の新たなタクシー乗り場です。
これまで万代広場の整備に伴い、仮設の乗り場で対応していましたが、新たなタクシー乗り場の整備が完了したことから、2日午前4時に供用が開始されました。
「駅に近くなって良かった」
また、今回の整備に合わせ、タクシードライバーを喜ばせる変化も。
【桶屋美圭アナウンサー】
「万代口から直進して突き当たるこちらの道路。以前は信号機がなく、人が絶えず横断していましたが、信号機ができたことで車がスムーズに通行できるようになりました」
【タクシードライバー】
「あそこに信号ついた。今までなかった」
【タクシードライバー】
「信号欲しいなと思っていたら、信号ができた」
【タクシードライバー】
「朝渡る人が多かったから、渋滞でなかなかタクシープールにたどり着けなかったのが、いま信号に変わったからスムーズに入れる」
旧新潟駅バスターミナルの前に新たに信号機を設置。これにより、歩行者もドライバーも安全に道路を利用できるようになりました。
整備が着々と進む新潟駅に利用者も期待を寄せています。
【利用者（東京から帰省中）】
「もっと人があふれる駅に発展していってもらえたら」
今後は自家用車の停車・待機スペースなどの整備を進め、段階的に供用が開始される予定です。