「阪神春季キャンプ」（３日、宜野座）

阪神の糸井嘉男ＳＡ（４４）＝デイリースポーツ評論家＝が３日、バイトするならエントリー宜野座スタジアムでの春季キャンプに臨時コーチとして参加し、近大の後輩にもあたる佐藤輝明内野手（２６）と師弟タッグを組んだ。昨季はクリケットバットを持参し、本塁打王と打点王の２冠となるヒントを与えた超人。今年はピンクの水が入った「アクアバット」を秘密道具として導入し、昨季以上の活躍とＷＢＣでの大暴れに太鼓判を押した。

超人とＭＶＰ男の共演にスタンドからのフラッシュが止まらない。糸井臨時コーチと佐藤輝が２年連続の師弟タッグ。ピンクの水が入った、秘密兵器の「アクアバット」を手に取り、笑顔で言葉を交わした。糸井ＳＡは初日を終え、「疲れました」とほほ笑んだが、弟子の質問になると大きな期待を口にした。

「エグイ球を打ってますね。トレーニングもオフはかなりやったと言ってたんで、体重も増えてるみたいで楽しみですね」

超人も驚くほど打球と肉体が強化されている。昨年はクリケットバットを持ち込み、佐藤輝は２冠達成。今年も師匠の教えが生きるだろう。新兵器は「バットの使い方に役立つ。エネルギーをボールに伝える使い方」が狙い。佐藤輝も実際にスイングし、興味を示していた。今後も球場に残されるようで、何かのヒントになるかもしれない。

佐藤輝も師匠の指導を喜んだ。「ポンポンって言われた一言が、良くなるきっかけになったりする」と感謝。昨季までも苦しい時に、糸井氏の言葉で救われたことがあった。藤川監督も「ギリギリのところでその映像が浮かんできたりしますんで」とプロの世界のあるあるを語り、必ず力になる時が来ると信じた。

そして、糸井ＳＡは予言した。「現状では満足してないと思う。彼は常に進化を目指してるんで。４０発以上は期待できるんじゃないかなと思います」。無謀な要求ではない。この日の打撃や取り組みを見て、キャリアハイを求めるのは必然だ。

糸井氏も第３回ＷＢＣに侍ジャパンの一員として出場。「世界で暴れてほしいですね」とマイアミでの活躍も心待ちにしている。「彼は精神的にも強い。プレッシャーを楽しむじゃないけど、力に変えて頑張ってほしい」とエールを送った。

佐藤輝だけではなく、小幡や前川にも熱い視線を送った。臨時コーチの任期はあと３日ある。「選手のヒントになったり、少し手伝いができたらなというぐらいです」。超人が佐藤輝の昨季の躍進に一役買ったのは間違いない。弟子も「本当に頑張って、喜んでもらいたい」と誓った。師弟タッグの夢は年を重ねるごとに、デカくなっている。

◆糸井臨時コーチの昨年春季キャンプ 第１クールで２日間にわたり指導。クリケットバットやＮＰＢ球より重いトレーニングボールを持参して、近大の後輩・佐藤輝に対してティー打撃などでの指導で成長を促した。さらに小幡ら他選手にも助言を送るなど“超人塾”を開講した。