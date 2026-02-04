「阪神春季キャンプ」（３日、宜野座）

阪神の糸井嘉男ＳＡ（４４）＝デイリースポーツ評論家＝が３日、バイトするならエントリー宜野座スタジアムでの春季キャンプに臨時コーチとして参加し、近大の後輩にもあたる佐藤輝明内野手（２６）と師弟タッグを組んだ。以下、糸井ＳＡの主な一問一答。

−臨時コーチ１日目。

「すごく活気あるキャンプの中に入れて僕も刺激を受けました。やっぱりタイガースのキャンプだなと。平日やのに、こんだけの人に集まってもらってますしね。やっぱり日本一を目指すチームだなと感じました」

−前川選手とも話。

「自主トレでいい選手（中日・岡林）とやっていたので、いろいろヒントを得たんじゃないですか。秋に見た時はかなり悩んでたけど、その時よりは、かなり良くなっている気がしますね」

−秘密道具も持参。

「あれは映えるかな思って持ってきたんです、色的にも。報道陣を『なんやろ？』と思わせたかった。来る時はバトルロープを持って、グラウンドでは水バットね。よう分からんでしょ？」

−ロープを持ってこようと思った経緯は。

「ネタです。新聞にも載ってたからね。そういうことです。そこはただのネタです（笑）」