米国・ＷＷＥでプロレスの祭典「レッスルマニア４２」（４月１８、１９日、ネバダ州ラスベガス）でのビッグカードが早くも決まった。

１月３１日のＰＬＥ「ロイヤルランブル」（サウジアラビア）の３０人参加時間差入場バトルロイヤル・ロイヤルランブル戦は、爍錬圍鱈瓮蹇璽泪鵝Ε譽ぅ鵐此複苅亜砲２０１５年以来１１年ぶりの優勝を飾った。ランブル戦覇者は祭典で最高峰王座に挑戦する権利が与えられる。

レインズはロウの世界ヘビー級王者ＣＭパンク（４７）か、スマックダウンの統一ＷＷＥ王者ドリュー・マッキンタイア（４０）に挑戦するか選択しなければならない。

爛肇薀ぅ丱襦Ε繊璽姚瓩侶菽任肪輒椶集まる中、２日（日本時間３日）のロウ（ペンシルベニア州フィラデルフィア）ではレインズがリングに登場した。すかさず王者パンクが、リングに乗り込んできた。レインズとパンクはすさまじい舌戦を展開。２０２３年１１月にパンクが復帰して以来、２人はチーム対抗戦・ウォーゲームズで共闘したが、昨年の祭典ではセス・ロリンズを交えたトリプルスレット戦で激闘を繰り広げた。

だがパンクは、レインズが元統一王者で超長期政権を築いていた際に、ユニット「ザ・ブラッドライン」の仲間を「洗脳」してきたと指摘。現在のレインズがたまにしか登場しない「パートタイマー」だといい、自身は３週間で１０か国を回る「戦う王者でいることを選んだ」（パンク）と、違いを強調した。

こうした主張にレインズは激しく反論。バックステージでのトラブルでＡＥＷを解雇されたパンクが、約１０年ぶりにＷＷＥに復帰する際の裏話を暴露する。

「フィル、俺がいなければお前はここにはいない。２年前、お前をＷＷＥに戻すとき、会社が相談したのは誰だと思う？ 許可を取ったのは？ 俺だ。ポール（ヘイマン）との約束は守った。できる限りのことはした」

パンクのＷＷＥ復帰にレインズが力を貸したのだという。

さらに「１０年ほど前、お前は親友の小さなポッドキャストに出て、口を滑らせ、俺の生活を苦しめやがった」と、パンクがＷＷＥ退団後にポッドキャスト番組でＷＷＥ批判を展開したことを蒸し返す。

「それでも俺はここに戻すことを許した。そしたら、お前は何をした？ 俺をハメやがった」と本名フィリップ・ジャック・ブルックスとしての人間性まで非難した。

止まらないＯＴＣは「俺がお前を選ぶのは、てめえが憎いからだ。レッスルマニアは俺の人生で最高の日になる。メインイベントで、お前が俺を承認するからだ」と祭典でパンクから世界王座を奪うと表明した。

これにより、「レッスルマニア４２」では、王者パンクｖｓレインズの世界ヘビー級王座戦が確定。タブーなき頂上決戦が実現する。

この日のロウは「ＡＢＥＭＡ」にて放送された。