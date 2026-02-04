日本野球機構（ＮＰＢ）は３日、ＷＢＣに向け「ラグザス侍ジャパンシリーズ ２６」対ソフトバンク戦（２２〜２３日・宮崎）、対中日戦（２７〜２８日・名古屋）を戦う日本代表の「サポートメンバー」１１人を発表した。

すでに２９人が発表された日本代表メンバーに加わる形での期間限定の代表招集。とはいえ当然、侍側も明確な意図を持って、日の丸戦士としての招集を行っている。

その一例が広島・佐々木泰内野手（２３）とロッテ・西川史礁外野手（２２）。ともに青学大出身でプロへは、ドラ１で入団。２人は昨年１１月の代表強化試合・韓国戦でも日の丸戦士としてプレーした。２人は今回も同じフィールドである名古屋に招集。侍関係者は「２人とも『コイツには負けたくない』というライバル心は、お互いにすごく持っている」とさらに高め合って将来の侍ジャパン主力を担う存在に、との期待を込めていると明かす。

もちろん「招集場所」にも意味がある。代表の猝ね茘瓩魎待される２人は、大谷ら現役ＭＬＢ戦士の合流予定である名古屋から帯同する。選出を受け西川は「（ＭＬＢ選手を）間近で見られることは、すごく自分自身も勉強になる。すごい貴重な経験をさせていただくので、そこは素直にうれしいです」と意気込めば、佐々木も「メジャーの方々たちもいるので、素晴らしい経験になると思いますし、１秒たりとも無駄にしないで、盗めるところがあれば盗みたい」と目を輝かせた。

猩覇瓩焦点となるＷＢＣの日本代表で犲‖絖瓩療畋羣遒蠅眇緻眠爾任六呂泙辰討い詭詫佑澄