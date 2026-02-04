Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅの永瀬廉が鈴木亮平に狡鏤卞り畩態だ。

鈴木が主演を務めるＴＢＳ系日曜劇場「リブート」に出演中の永瀬。劇中では、裏社会で暗躍する合六の部下で、冷徹な実行役・冬橋航を熱演。鈴木演じる警視庁の悪徳刑事・儀堂歩への連絡係兼監視役という立場から、２人の絡みは緊張感の張り詰めたシリアスな場面が中心だ。

もっとも、撮影現場では空気の和らぐ場面も少なくない。番宣で繰り広げた仲の良さをうかがわせる姿が、視聴者の間で話題となったことも。それを裏付けるかのように、撮影外でも永瀬は主演の鈴木に爐戮辰燭雖瓩世箸いΑ制作関係者の話。

「永瀬さんは以前から鈴木さんの芝居に強い憧れを抱いていたそうです。休憩中や空き時間になると自然と鈴木さんのそばに行き、演技のアドバイスや俳優としての心得などを聞いています。役に合わせて体形まで自在に変える鈴木さんの役作りに強い衝撃を受け、現場では芝居を食い入るように見つめています」

近年の永瀬は、アイドル活動と並行しながら俳優としての評価も着実に高めてきた。「リブート」では、これまでの爽やかなイメージを抑え、冷酷さを前面に押し出した役柄に挑戦している。

「鈴木さんの現場での立ち居振る舞い、役への向き合い方そのものが勉強になっているようです。芝居だけでなく、主演として現場を背負う覚悟も肌で感じ取っているのでしょう」（同）

若きアイドル俳優は、名優の背中から何を学び取るのか。