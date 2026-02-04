ＮＹ時間の終盤に入ってユーロドルは１．１８ドル台前半での推移となっている。序盤はドル買いが優勢となり、ユーロドルも１．１７ドル台に値を落としていたが、本日は買戻しも入っている。



先週に大きな節目の１．２０ドル台を付けた以降は、急速に戻り売りに押され、１．１７ドル台に急降下していた。しかし、上昇トレンドは依然として堅持している状況。



今週はＥＣＢ理事会が開催されるが、最近のユーロ高が、ＥＣＢの次の行動が利下げかについての議論に拍車をかけているという。アナリストが指摘している。



ＥＣＢ理事のコッハー・オーストリア中銀総裁とビルロワドガロー仏中銀総裁は、ユーロ高がインフレを低下させる可能性があるとの懸念を表明している。しかし、同アナリストは、ユーロを下落させるための追加利下げの効果は疑わしいとも指摘。ユーロドル相場の米欧金利差との相関関係が事実上消滅しているためだという。



EUR/USD 1.1814 EUR/JPY 183.99 EUR/GBP 0.8632



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

