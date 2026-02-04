広島の新外国人、フレディ・ターノック投手（27＝マーリンズ3A）が3日、宮崎日南キャンプで初めてブルペン入りした。変化球を交えて39球の試運転を開始。投球を見守った新井貴浩監督（49）は「威圧感がある」と高評価した。先発候補として期待される右腕は、日本のボールへの適応に努めながら、調整の強度も徐々に上げていく構えだ。

ターノックの初ブルペンに首脳陣たちも熱視線を送っていた。新井監督をはじめ、黒田博樹球団アドバイザー、菊地原投手チーフコーチ、石井投手コーチが見守る中、1メートル93の長身から力強い球を投げ込んだ。

「85〜90％の強度で、ストライクを投げることを考えていた。しばらくブルペンにも入っていなかったので、自分のバランスを考えながら、けがのないように投げた」

今春キャンプ初のブルペンで直球の最速は144キロを計測した。変化球もスライダーを除き、カーブ、チェンジアップ、シンカーなどを試投。米国と日本のボールの違いから、武器とするチェンジアップを時折、たたきつける場面が見られた。それでも、カーブ、シンカーの精度については「非常に良かったと思いますし、自分の思うような球を投げられた」とうなずいた。

投球練習を見守った首脳陣たちは口をそろえて評価した。新井監督は「真っすぐも力があるし、打者に対しての圧力、威圧感もある」と打者目線の印象を語り、石井投手コーチも「強い直球があって球を動かせる。カーブもスピンが利いていたし、これからまだまだ精度も上がってくると思う」と期待した。

大雪の影響で、当初の予定よりも2日ほど遅れて1月28日に来日した。それでもコンディション面の不安はない。キャンプイン後は走り込みを入念に行っていた。「状態は戻っている感じがする」。同じ米国出身で、来日3年目のハーンと行動をともにし、チームになじむべく、投手陣と積極的にコミュニケーションを図る。練習では「米国ではなかなか動けない投手も多くいるが、日本人投手は本当に動きも俊敏」と感じるといい、自身もフィールディング練習を抜かりなく取り組むなど、勤勉な一面ものぞかせる。

「今日（のブルペンで）はスライダーを投げなかったので、次のブルペンではスライダーを投げようと思う。これから徐々に体も慣らしていき、コンディションをどんどん上げていきたい」

最速157キロの直球を武器に、日本のボールに慣れて変化球も操ることができれば、まさに“鬼に金棒”。新助っ人の本領発揮が楽しみだ。 （長谷川 凡記）

▼広島・石原（ブルペンでターノックの投球を受けて）そこまで力も入れていないと思うが、いい球筋だった。もう少しボールに慣れてくれば、精度も高くなってくるのかなと思う。

◇フレディ・ターノック 1998年11月24日生まれ、米フロリダ州出身の27歳。17年ドラフト3巡目でブレーブス入団。22年8月17日のメッツ戦でメジャーデビュー。アスレチックス（23年〜）、フィリーズ（24年6月〜）を経て、25年はマーリンズに所属。1メートル93、84キロ。右投げ右打ち。