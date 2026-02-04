かまいたちとスペシャルなゲストが、気になるトピックから生まれる「余談」セッションを楽しむトークバラエティ「これ余談なんですけど・・・」

2月4日（水）は、カーネーション吉田結衣、スパイク松浦志穗、Ａマッソ加納、水田信二が来店。黙っていられない女性芸人たちが男の理解不能な行動に不満を爆発させる。

吉本では１期違いで「苦楽をともにしてきた運命共同体、死ぬときは一緒に死のうねって約束している」という吉田と松浦。加納は「とにかくお二人のことが好きで最近よく共演させてもらう機会が増えたが、それぞれキレにグラデーションがある」と話し、３人のキレ方の違いを説明。「色んな種類のキレが欲しい時に３人まとめて呼ばれる」と話す。

袋とじVTR「関西女子100人の穴埋め持論調査！経験したから間違いない！○○な男は必ず○○する！」では、関西女子100人に聞いた男性に対する持論を『飲み会』『恋愛』『性格・本質』の３つのジャンルに分けて発表。『飲み会』編では、「イケメン男は必ず○○」「クチャクチャしながら食べる男は必ず○○」など様々な持論が飛び出す。

スタジオでは、吉田がイケメンで知られる芸人トット多田とのエピソードを披露。多田から遊びの誘いのLINEが来たため、吉田はすぐに「空いてます！どこか行きますか？」と返信。しかし多田からは遊び方の具体的な提案がなく、吉田がミュージカルやフェスなど具体的なプランを出しても、要領を得ないやりとりが続いたという。そして多田からのある言葉で、吉田は多田をブロックしたと明かすが、その言葉とは一体！？

続いて松浦は、吉田や紅しょうが稲田らと一緒に一般男性と合コンした時のエピソードを。２次会への移動中、「身長が低い男性をどう思いますか？」と尋ねてきた男への怒りをぶちまける。一方加納は、女性芸人はとにかくモメてると思い、「仲良うせいよ」と言ってくる男の先輩芸人に「あれ、なんなんすか！」と怒りを。

「○○な男は必ず○○する」『恋愛』編では、「スマホを見ない男は必ず○○する」「田舎出身の男は必ず○○」などの持論が登場。スタジオでは松浦が「直接会ってる時はすごく楽しく会話していた男性が、スマホで連絡を取り出すと急に既読がつくのが遅くなったり、返信が遅くなったりするのはなぜ？」と疑問を。

一方、加納は、今までモテたくて「彼女が～」みたいなトークをしてこなかった男性芸人が、結婚した途端、急に「嫁が～」って言い出すのは「なんなん！？」と怒りを露わにする。

「○○な男は必ず○○する」『性格・本質』編では、「カフェで働く男は必ず○○」「手料理を振る舞う男は必ず○○」などの持論が。スタジオでは吉田が水田と食事した際、水田のある言動によって「まったく酔えず、全然美味しくなかった」と吐露。松浦は「身体を鍛えてる男はデリカシーがない」と話し、ネルソンズ青山のエピソードを明かす。

かまいたちMCの「これ余談なんですけど・・・」（ABCテレビ）は毎週水曜よる11時17分放送。4日（水）はよる11時20分スタート。TVerでも無料配信。