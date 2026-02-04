ニコンが1999年に発売したデジタル一眼レフカメラ「D1」

光学機器大手。1917年、「日本光学工業」として東京で、顕微鏡など光学機器の国産化を目指して創業した。（共同通信社＝増井杏菜記者）

関東大震災での被災を乗り越えて1925年に自社設計の顕微鏡を発売。1929年に写真レンズの試作品が完成した。設計者がドイツのほか、欧州各国を視察して研究を重ねた結果だった。1931年当時、国産で最大口径の天体望遠鏡を現国立科学博物館へ納品し天体の魅力を伝えた。

その後、レンズ名称を社名由来のニッコール、カメラをニコンにして1948年、「ニコン1型」が誕生。戦場カメラマンからの支持をきっかけに1950年、米紙の特集で高評価を受けた。1959年には一眼レフ「ニコンF」を発売。世界的なブランドとなり、宇宙での撮影用に製品が採用され続けている。

1988年に現社名へ。1999年、一眼レフデジタルカメラの普及のきっかけとなった「D1」を売り出した。2010年ごろからミラーレスカメラを展開し、主力製品の一角を占めている。近年は、ロケットや航空機の部品を作る金属3Dプリンターや、再生医療に関連する事業にも注力している。

ニコンが1948年に発売したカメラ「ニコン1型」

ニコンの創業当時の本社外観を描いた絵

ニコンが1959年に発売した一眼レフカメラ「ニコンF」

ニコンが1925年に発売した自社設計の顕微鏡

ニコンのミラーレスカメラ「Z52」

現在のニコン本社＝東京都品川区