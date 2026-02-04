不公正な選挙で大勝したからといって、軍による統治の正当性が認められたとは到底言えない。

軍の支配が固定化し、ミャンマーの混迷が一層深まる事態を憂慮する。

ミャンマーで総選挙が行われ、軍系政党が過半数の議席を獲得した。もともと非改選となっている軍人枠を加えると、親軍勢力が議会の９割近くを占める。

３月にも招集される議会で、軍トップのミン・アウン・フライン最高司令官が大統領に選ばれるとの見方が強い。

２０２０年に行われた前回の総選挙では、アウン・サン・スー・チー氏率いる民主派政党が圧勝した。これに対し、軍は選挙に不正があったと主張して翌２１年２月にクーデターを起こした。以降、権力の座に居座り続けている。

軍は、今回の選挙で国民の信任を得たと主張し、民政復帰を演出することで、欧米による経済制裁の緩和や投資の拡大につなげる狙いがあるのだろう。

だが、民主派政党は選挙から排除され、選挙の実施に反対した住民らは次々と拘束された。自由で公正な選挙からはほど遠い。

ミャンマーは、軍と、民主派や少数民族武装勢力の武力衝突が続き、内戦状態に陥っている。軍や警察の弾圧で市民ら７７００人以上が死亡し、約３７０万人が住む場所を追われている。

軍の統治自体が情勢の悪化を招いているのは明らかだ。にもかかわらず、中国とロシアは今回、選挙監視団を送り、軍の支配の継続に事実上のお墨付きを与えた。

中露は、ミャンマーからレアアース（希土類）などの豊富な資源を調達するため、軍との関係を強化しようとしているのだろう。

これに対し、ミャンマーの人権状況に関する国連担当者は、国際社会が選挙結果を受け入れないよう求める声明を出した。

日本は、茂木外相が「政治的進展が実現していないのは遺憾だ」との談話を発表した。選挙結果を承認していないのは妥当だ。

クーデター後、日本は新規の政府開発援助（ＯＤＡ）を停止したが、国民向けの人道支援は続けている。軍に対し、暴力の即時停止やスー・チー氏らの解放を粘り強く求め続ける必要がある。

一方、トランプ米政権は、クーデター後に米国に逃れたミャンマー人に対する一時保護資格を打ち切ると発表した。米裁判所は打ち切り措置の停止を命じたが、米国の関与の低下は中露を利するだけに、懸念せざるを得ない。