東京電力の経営再建はいまだ険しい道にある。

新たな計画を基に、他業種の企業との提携も含めて収益力を高め、福島の復興を進めてほしい。

東電ホールディングス（ＨＤ）は新たな再建計画「総合特別事業計画」をまとめた。東日本大震災後、第５次の計画となる。

福島第一原子力発電所の事故後、実質的に国有化された東電は、賠償や廃炉などの費用を自ら負担する責務を負っている。

約４年半ぶりに改定した今回の計画では、事故処理の枠組みの維持を決めた。約２３兆円の事故処理費用のうち約１７兆円を東電が負担し、年５０００億円を支払う。

ただ、震災から約１５年を迎え、東電の経営は厳しいままである。計画通りに費用を捻出することは容易でないのが実情だろう。明確な展望を欠いたままでは、福島復興の責務を果たせない。

収支改善の柱は柏崎刈羽原発６号機と７号機の再稼働だ。火力用の燃料費削減で１基あたり年１０００億円の収益向上を見込む。

だが、６号機は１月、約１４年ぶりに再稼働した直後に不具合が発生し、停止に追い込まれた。安全を徹底し、できるだけ早く営業運転のめどをつけてもらいたい。

２０２５〜３４年度の１０年間で３・１兆円のコスト削減も行う。３年以内に２０００億円規模の資産を売却する方針も打ち出した。

成長に向けては送配電事業などに計７兆円規模を投資する。東電管内の電力需要は国内の３割を占め、経済と産業競争力の中核だ。攻めの戦略も欠かせない。

これらの施策により、３０年代前半に、事故処理費用を負担した上で、年３０００億円以上の利益を確保することを目指している。

ただし、漸進的に合理化を進める手法には限界も見えてきた。福島の廃炉費用が８兆円から膨らむことも避けられない。外部企業との資本業務提携により、改革を加速させることが重要になる。

東電はこれまで中部電力と火力発電部門を統合してＪＥＲＡを設立し、収益力を高めた。それ以外には成果が乏しい。

東電は先月下旬、政府から再建計画の認定を受け、今月に入って提携先の募集を始めた。

生成ＡＩ（人工知能）の普及に伴い、データセンター事業の需要が爆発的に増えている。通信会社などとの提携が考えられよう。

電力需要も増大していくと予想される。送配電設備や発電設備を手掛ける電機産業との協業など多様な選択肢を検討すべきだ。